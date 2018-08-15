Полиция раскрыла случай поножовщины в Гюмри

В районе 21:30 13-го августа в полицию позвонил некто, кто сообщил, что в доме сестры своей жены он ударил ножом одного знакомого. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, выехавшая на место опер-группа обнаружила там раненого.

Его доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, множественными колото-резаными ранами, гематомой глаза, в состоянии комы.

По подозрению в наанесении ножевых ран был задержан Ованес Янгян.

По его словам, в ходе ссоры он нанес удары пострадавшему электрическим обогревателем и ножом. Эти предметы были изъяты, подозреваемый задержан. Ведется расследование.