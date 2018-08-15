В областном отделении полиции Вайкской области в отношении начальника службы соцпомощи Вайка А.М. были добыты материалы по поводу получения им взятки. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью прокуратуры Армении.

По материалам дела, начальник службы соцпомощи Вайка А.М., в период с 2013-2017 гг., вымогал и получал взятки за вклюение людей в список получателей пособий, в частности, от жительницы Вайка М.Т. он получил путем вымогательства всего 204.000 драмов.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 311 УК Армении. Тасследование поручено отделению СК Армении Вайоц Дзора.