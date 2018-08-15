В Москве скончался писатель Эдуард Успенский

В Москве в возрасте 80 лет скончался писатель, сценарист, автор детских книг и телеведущий Эдуард Успенский.

Как сообщают российские СМИ, в последние годы он лечился от онкологического заболевания.

В начале августа сообщалось, что писатель потерял сознание у себя дома в деревне Пучково, ему потребовалась неотложная помощь.

Успенский придумал многих популярных персонажей - крокодила Гену и Чебурашку, кота Матроскина, Дядю Федора, почтальона Печкина и пса Шарика.

В общей сложности по сценариям и произведениям писателя сняты 60 мультфильмов.

Произведения Успенского переведены на 25 языков.