Два греческих военных вернулись на родину после заключения в Турции

Двое греческих военнослужащих, с марта находившиеся в тюрьме в Турции, вернулись на родину, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Свой самолет за военными отправил в Эдерне премьер-министр Греции Алексис Ципрас.

Поздно ночью самолет приземлился в Салониках, где военных встретили министр национальной обороны Панос Камменос, начальник главного штаба армии Алкивиадис Стефанис.

Греческие военные Ангелос Митретодис и Димитрис Куклатзис 5,5 месяцев находились в турецкой тюрьме. Они были задержаны 1 марта, когда во время патрулирования в районе Эврос из-за плохой погоды по ошибке зашли на турецкую территорию. Во вторник суд в Эдирне освободил их.

Ципрас заявил, что освобождение из тюрьмы двух греческих военных – "это акт справедливости, который поможет укрепить дружбу, добрососедство и стабильность в регионе".

Задержание военных было одной из самых острых проблем в отношениях Анкары и Афин в последние месяцы.