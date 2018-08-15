DM: наезд на людей в Лондоне совершил иммигрант из Судана

Получивший британское гражданство иммигрант из Судана Салих Хатер оказался мужчиной, который во вторник совершил наезд на людей в Лондоне возле здания британского парламента. Такую информацию приводит во вторник газета Daily Mail, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По данным издания, 29-летний мужчина покинул свою квартиру в Бирмингеме вечером 13 августа и прибыл в Лондон в ранние часы вторника. Как сообщает Daily Mail, ночью накануне инцидента он на протяжении нескольких часов объезжал туристические места в центральной части британской столицы. В районе Вестминстер он провел около 90 минут.

Отмечается, что Салих Хатер был известен полиции графства Уэст-Мидлендс.

Ранее телеканал Sky News сообщил, что стоявший за инцидентом мужчина проживал в Бирмингеме и учился в Ковентри.

Во вторник в 07:37 часов по местному времени (09:37 мск) водитель на легковом автомобиле серебристого цвета марки Ford Fiesta совершил наезд на велосипедистов и пешеходов у здания парламента Соединенного Королевства, после чего продолжил движение и врезался в ограждение возле помещений Палаты лордов. В результате инцидента пострадали трое человек, из них двое - мужчина и женщина - были госпитализированы с легкими травмами, еще одному пострадавшему помощь была оказана на месте происшествия. Доставленные в больницу лица уже выписаны.







