Мужчины в женской одежде и их единомышленники ворвались в отделение полиции

14 августа в 4:30 часов раз в несколько минут в Центральное отделение полиции поступали звонки. Гражданин утверждал, что в парке «Комайги» его ударили. В другой раз просили направить наряд полиции в гостиницу «Ширак», в следующий раз кто-то сообщал, что на него напали люди с ножом и оружием, или что на него и его подругу напали в гостинице «Астория» и т.д.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, выехавшая по вызову оперативная группа выяснила, что звонившие – гомосексуалисты и их бил один гражданин. По подозрению в нанесении телесных повреждений гражданина доставили в полицию.

Так называемая «пострадавшая» сторона, узнав об этом, собралась напротив здания полиции, и в момент привода подозреваемого начала потасовку. Ситуация накалилась, когда на крики вышли жильцы соседних домов. Полиция пыталась утихомирить толпу.

К сожалению, терпение полицейских не было оценено по достоинству. Женщины (как оказалось, мужчины в женской одежде) и их «группа поддержки» ворвались в отделение полиции – с целью отомстить задержанному подозреваемому. В пылу мести они нанесли телесные повреждения двум сотрудникам полиции, один из которых в результате попал в больницу. Полицейским все же удалось призвать разъяренных «дам» к порядку.

Выяснилась личность буянов, нанесших полицейским повреждения – это 21-летний ЖирайрОванисян и 30-летний Марат Кирилюк. Разумеется, все происшедшее привело к правовым последствиям.

Назначена экспертиза.

Подготавливаются материалы.