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Мужчины в женской одежде и их единомышленники ворвались в отделение полиции

Мужчины в женской одежде и их единомышленники ворвались в отделение полиции

14 августа в  4:30 часов  раз в несколько минут в Центральное отделение полиции  поступали звонки. Гражданин утверждал, что в  парке «Комайги» его ударили. В  другой  раз   просили направить наряд полиции в  гостиницу  «Ширак», в следующий раз  кто-то сообщал, что на него напали люди с ножом и оружием, или что на него и его подругу напали в гостинице «Астория» и т.д.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, выехавшая по вызову  оперативная группа  выяснила, что звонившие – гомосексуалисты и их бил один гражданин. По подозрению в нанесении телесных повреждений  гражданина доставили в полицию.

Так  называемая «пострадавшая» сторона, узнав об этом, собралась напротив  здания  полиции, и в момент привода  подозреваемого  начала потасовку. Ситуация накалилась, когда на крики вышли жильцы соседних домов. Полиция пыталась утихомирить толпу.

К  сожалению, терпение  полицейских не  было оценено по достоинству. Женщины (как оказалось, мужчины  в  женской  одежде)  и их «группа поддержки» ворвались в отделение  полиции – с  целью отомстить задержанному  подозреваемому. В пылу  мести они нанесли телесные  повреждения двум сотрудникам полиции, один из которых в результате  попал в  больницу. Полицейским все  же  удалось призвать  разъяренных «дам» к  порядку.

Выяснилась личность буянов, нанесших полицейским  повреждения – это 21-летний ЖирайрОванисян и 30-летний Марат Кирилюк. Разумеется, все   происшедшее привело к  правовым последствиям.

Назначена экспертиза.

Подготавливаются материалы.

 

 




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