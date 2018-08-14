Дважды в день «Бананц» тренируется под руководством Ильшата Файзулина

Ереванский «Бананц» под руководством и.о. главного тренера Ильшата Файзулина начал готовиться к следующей встрече.

Как передает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт клуба, третий тур первенства Армении команда пропустит, а в 4-ом, 22 августа, у себя дома примет ванадзорский «Лори».

«Команда готовится в режиме двух тренировок в день – с огромным желанием оставить неудачный старт в прошлом, пополнить копилку очков и волей к победе», - говорится в сообщении сайта.

Арам Восканян ушел с поста главного тренера «Бананца» несколько дней назад.