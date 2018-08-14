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Дважды в день «Бананц» тренируется под руководством Ильшата Файзулина

Дважды в день «Бананц» тренируется под руководством Ильшата Файзулина

Ереванский «Бананц» под руководством и.о. главного тренера Ильшата Файзулина начал готовиться  к следующей встрече.

Как  передает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт клуба, третий  тур  первенства Армении команда пропустит, а в 4-ом, 22 августа, у себя  дома  примет ванадзорский  «Лори».

«Команда готовится в  режиме  двух тренировок  в  день – с огромным желанием оставить неудачный старт в прошлом, пополнить копилку очков и волей к  победе», - говорится  в сообщении сайта.

Арам Восканян ушел с поста  главного тренера «Бананца» несколько дней  назад.

 




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