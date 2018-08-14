В ущелье реки Зангу обнаружены оружие и боеприпасы

В Маштоцкое отделение полиции 13 августа из Центра оперативного управления поступило сообщение, что к ним поступил звонок от жителя 8-го Норкского массива, сообщившего, что во время рыбалки в ущелье Зангу он обнаружил оружие и боеприпасы.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, спустя несколько минут позвонил другой гражданин и сообщил, что в реке возле одного из прибрежных ресторанов он оставил оружие и боеприпасы.

Оперативная группа прибыла на указанное место. На берегу Зангу гражданин предъявил полиции автомат Калашникова без заводского номера, обойму с патронами 7.62 мм калибра, и одноствольное ружье ИЖ-18.

Мужчина заверил, что нашел оружие в реке. Назначена экспертиза.

По факту подготавливаются материалы.