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В ущелье реки Зангу обнаружены оружие и боеприпасы

В ущелье реки Зангу обнаружены оружие и боеприпасы

В Маштоцкое  отделение  полиции 13 августа  из Центра оперативного управления поступило сообщение, что к  ним поступил звонок от жителя 8-го Норкского массива, сообщившего, что во время рыбалки  в ущелье  Зангу  он  обнаружил  оружие  и боеприпасы.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, спустя  несколько минут позвонил другой  гражданин и сообщил, что в реке возле  одного из прибрежных ресторанов он оставил оружие  и боеприпасы.

Оперативная группа прибыла  на  указанное место. На берегу  Зангу  гражданин предъявил полиции  автомат Калашникова без заводского номера, обойму с патронами 7.62 мм калибра, и одноствольное  ружье  ИЖ-18.

Мужчина заверил, что нашел оружие  в  реке. Назначена  экспертиза.

По факту подготавливаются материалы.

 

 

 

 




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