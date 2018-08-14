Время в Ереване: 11:07:36,   14 Август

Вице-премьер Тигран Авинян посетил Комитет по градостроительству

Вице-премьер Тигран Авинян посетил Комитет по градостроительству

Вице-премьер Тигран Авинян посетил Комитет по градостроительству. В сопровождении председателя  Комитета  по градостроительству  АветикаЭрояна вице-премьер  ознакомился с деятельностью всех подразделений комитета, проводящего градостроительную политику.

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  КГ, Тигран Авинян и АветикЭроян  обсудили ряд проблем данной  области в  поисках путей  их решения.

Внедрение  электронной  системы разрешений на застройку – один из вопросов, для  решения  которого необходимы  определенные  предусловия: интеграция баз данных других органов, идентификация  документации, модернизация  действующей системы  и др. 

АветикЭроян представил вице-премьеру программу государственной  помощи в вопросе  обеспечения  жильем семей, оставшихся без крова после  землетрясения. В  рамках этой  программы применяется новационная строительная технология. Построенный по энергосберегающей технологии  показательный дом  будет построен до 7 декабря, после  чего будет рассмотрен вопрос внедрения  данной  технологии и в  других домах зоны  бедствия.

Тигран Авинян выразил надежду, что в скором будущем Комитет покажет серьезные результаты  работы, а разработанные им проекты послужат благоустройству и процветанию нашей  страны.

 

 

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации