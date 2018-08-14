Вице-премьер Тигран Авинян посетил Комитет по градостроительству. В сопровождении председателя Комитета по градостроительству АветикаЭрояна вице-премьер ознакомился с деятельностью всех подразделений комитета, проводящего градостроительную политику.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе КГ, Тигран Авинян и АветикЭроян обсудили ряд проблем данной области в поисках путей их решения.

Внедрение электронной системы разрешений на застройку – один из вопросов, для решения которого необходимы определенные предусловия: интеграция баз данных других органов, идентификация документации, модернизация действующей системы и др.

АветикЭроян представил вице-премьеру программу государственной помощи в вопросе обеспечения жильем семей, оставшихся без крова после землетрясения. В рамках этой программы применяется новационная строительная технология. Построенный по энергосберегающей технологии показательный дом будет построен до 7 декабря, после чего будет рассмотрен вопрос внедрения данной технологии и в других домах зоны бедствия.

Тигран Авинян выразил надежду, что в скором будущем Комитет покажет серьезные результаты работы, а разработанные им проекты послужат благоустройству и процветанию нашей страны.