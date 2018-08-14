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Процесс по делу 1 марта находится в центре внимания правительства США — посол Миллз

Процесс по делу 1 марта находится в центре внимания правительства США — посол Миллз

Правительство  США  внимательно следит за событиями в  судебной  системе Армении.

Как  передает Арменпресс, об этом в  беседе  с журналистами  14 августа  сказал посол США  в  Армении Ричард Миллз.

«Правительство  США давно ждало всестороннего и беспристрастного  расследования  трагических событий  1 марта и требовало его для обеспечения справедливости и прозрачности  правосудия  для  жертв этой  трагедии», - сказал посол.

По словам Ричарда Миллза, чрезвычайно  важно, чтобы процесс проходил в  соответствии с  законом. «Весьма  важно, чтобы  любое  действие  в  отношении  лиц, совершивших или подозреваемых в  совершении преступления, проводилось при верховенстве закона и в  соответствии с законами Армении», - сказал он.

На основании достаточных данных по рассматриваемому  в Специальной  следственной  службе РА уголовному делу  о событиях 1 марта 2008г. в  Ереване, 26 июля 2018г.  экс-президенту  Армении Роберту  Кочаряну  предъявлено обвинение по ч.1 ст. 300.1 в том, что он при предварительном соглашении с другими лицами сверг конституционный строй в Армении. В качестве  меры  пресечения  в  отношении Роберта  Кочаряна  выбран арест на два месяца.

Адвокаты  Роберта  Кочаряна обжаловали решение  суда. Апелляционный суд удовлетворил жалобу  адвокатов второго президента РА.

 

 

 

 

 




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