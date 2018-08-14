Процесс по делу 1 марта находится в центре внимания правительства США — посол Миллз

Правительство США внимательно следит за событиями в судебной системе Армении.

Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами 14 августа сказал посол США в Армении Ричард Миллз.

«Правительство США давно ждало всестороннего и беспристрастного расследования трагических событий 1 марта и требовало его для обеспечения справедливости и прозрачности правосудия для жертв этой трагедии», - сказал посол.

По словам Ричарда Миллза, чрезвычайно важно, чтобы процесс проходил в соответствии с законом. «Весьма важно, чтобы любое действие в отношении лиц, совершивших или подозреваемых в совершении преступления, проводилось при верховенстве закона и в соответствии с законами Армении», - сказал он.

На основании достаточных данных по рассматриваемому в Специальной следственной службе РА уголовному делу о событиях 1 марта 2008г. в Ереване, 26 июля 2018г. экс-президенту Армении Роберту Кочаряну предъявлено обвинение по ч.1 ст. 300.1 в том, что он при предварительном соглашении с другими лицами сверг конституционный строй в Армении. В качестве меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна выбран арест на два месяца.

Адвокаты Роберта Кочаряна обжаловали решение суда. Апелляционный суд удовлетворил жалобу адвокатов второго президента РА.