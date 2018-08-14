Почему Ильхам Алиев «освободил» вероятного лидера оппозиции

13 августа азербайджанские власти освободили условно оппозиционера, лидера движения REALИльгара Мамедова, арестованного по обвинению в организации беспорядков в районе Исмаили 4 февраля 2013г..

Освободив Мамедова власти Азербайджана попытались решить несколько задач. Во-первых, международная общественность периодически оказывает давление на азербайджанские власти, обвиняя в попрании гражданских прав и призывая освободить всех политзаключенных. Примером тому резолюция Европарламента 2013г., доклады международных организаций по Азербайджану и др. По сути, власти надеются освобождением Мамедова смягчить усиливающееся давление и как-то изменить отношение к Азербайджану.

Во-вторых, ЕСПЧ 2014г. арест Мамедова рассматривается как незаконное и призывает Совет министров СЕ за невыполнение этого решения начать в отношении Азербайджана беспрецедентный правовой процесс, то привело к угрозе лишения Азербайджана права членства в СЕ. Хотя Азербайджан не раз грозился порвать отношения с СЕ, очевидно, что на такой шаг власти не пойдут.

О возможности освобождения Мамедова Азербайджан заявлял еще в декабре прошлого года, когда совмин СЕ начал правовой процесс по проверке выполнения решения ЕСПЧ (принятая в 2010г., эта процедура впервые была применена именно в отношении Азербайджана). Но Мамедова отпустили спустя 7 месяцев – по всей видимости, к началу президентских выборов в апреле. По разным оценкам, Мамедов на выборах мог объединить оппозиционные силы и стать их лидером, что было бы крайне нежелательно для Алиева.

Но освобождение Мамедова вовсе не означает полного выполнения решения ЕСПЧ – обвинение с него пока не снято, и он не может покинуть Азербайджан. Об этом говорят многие международные организации – HumanRightsWatch, AmnestyInternational и др.

Таким образом, было бы наивно думать, что освобождение Мамедова означает, что власти Азербайджана стали более терпимыми. Обвинение с Мамедова за беспорядки в Исмаилы не снято, в стране много политзаключенных (по данным Центра защиты политзаключенных на 2018г. – в Азербайджане их 161), власти преследуют инакомыслящих, СМИ фактически лишены независимости.

В этом смысле важно, чтобы международные партнеры Азербайджана, комментируя ситуацию с Мамедовым, учитывали реальную ситуацию в Азербайджане и не поддавались на очередные «театрализованные постановки» азербайджанских властей.

Грета Аветисян, политолог