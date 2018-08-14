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Почему Ильхам Алиев «освободил» вероятного лидера оппозиции

Почему Ильхам Алиев «освободил» вероятного лидера оппозиции

13 августа  азербайджанские  власти освободили условно оппозиционера, лидера  движения REALИльгара Мамедова, арестованного по обвинению в  организации беспорядков  в районе  Исмаили 4 февраля 2013г..

Освободив  Мамедова власти Азербайджана попытались решить несколько задач. Во-первых, международная общественность периодически оказывает давление  на азербайджанские  власти, обвиняя в  попрании гражданских прав и призывая освободить всех политзаключенных. Примером тому резолюция Европарламента  2013г.,  доклады  международных организаций  по Азербайджану  и др. По сути, власти надеются освобождением Мамедова смягчить  усиливающееся давление  и как-то изменить отношение к  Азербайджану. 

Во-вторых,  ЕСПЧ 2014г.  арест Мамедова рассматривается как  незаконное  и призывает Совет министров СЕ за невыполнение  этого решения начать в отношении Азербайджана беспрецедентный  правовой  процесс, то привело к  угрозе лишения Азербайджана права членства в СЕ.  Хотя  Азербайджан не  раз  грозился порвать отношения с СЕ, очевидно, что на  такой  шаг власти не  пойдут. 

О возможности освобождения Мамедова Азербайджан заявлял еще в декабре  прошлого года, когда совмин СЕ начал правовой процесс по проверке выполнения  решения ЕСПЧ (принятая в 2010г.,  эта  процедура впервые  была применена именно в  отношении Азербайджана). Но Мамедова отпустили спустя  7 месяцев – по всей видимости, к началу  президентских выборов  в апреле. По разным оценкам, Мамедов  на выборах мог  объединить оппозиционные  силы  и стать их лидером, что было бы  крайне  нежелательно для  Алиева. 

Но освобождение Мамедова вовсе не означает полного выполнения  решения ЕСПЧ – обвинение  с него пока не  снято, и он не может покинуть Азербайджан. Об этом говорят многие  международные организации – HumanRightsWatch, AmnestyInternational и др.

Таким образом, было бы  наивно думать, что освобождение Мамедова означает, что власти Азербайджана стали более терпимыми.  Обвинение  с Мамедова за беспорядки в  Исмаилы не  снято, в  стране много политзаключенных (по данным Центра защиты  политзаключенных на 2018г. – в Азербайджане их 161),  власти преследуют инакомыслящих, СМИ  фактически  лишены  независимости.

В  этом смысле важно, чтобы международные партнеры  Азербайджана, комментируя  ситуацию с Мамедовым,  учитывали реальную ситуацию в  Азербайджане и не  поддавались на очередные «театрализованные постановки» азербайджанских властей.

 

Грета Аветисян, политолог

 

 

 




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