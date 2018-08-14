По факту совершенной в Гюмри попытки убийства возбуждено уголовное дело — подозреваемый задержан

В Ширакском областном следственном управлении СК РА в результате проведения неотложных мероприятий раскрыта попытка убийства в Гюмри.

Как сообщили Арменпресс в СК РА, по предварительным данным, 13 августа 2018г. в районе 21:00 часа, лицо, предположительно совершившее преступление в одном из домов на гюмрийской ул.Мендеева, несколько раз электрическим кипятильником нанес удары по голове мужчине, затем несколько раз нанес удары кухонным ножом по правой половине грудной клетки, причинив мужчине многочисленные телесные повреждения, но по причинам вне его воли, не смог довести преступление до конца. Мужчина был доставлен в больницу, где ему была оказана медпомощь.

По факту в Ширакском областном следственном управлении СК РА по ч.1 статьи 34-104 УК РА.

Получены данные относительно личности подозреваемого – это житель Ширака, 1975 г/р. Он арестован.

Предпринимаются неотложные следственные и судебные мероприятия по выяснению всех обстоятельств и обеспечения объективного, полного и всестороннего расследования.

Следствие продолжается.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.