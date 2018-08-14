Наезд на людей у британского парламента квалифицирован как теракт

Наезд на людей у британского парламента выглядит преднамеренным, водитель отказывается сотрудничать со следствием, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Об этом во вторник у штаб-квартиры лондонской полиции заявил глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Басу.

"Это походит на умышленное действие, способ [его совершения] и [выбранное] символическое место. Мы квалифицируем его как теракт", - сказал он.

Басу также информировал, что личность водителя, наехавшего во вторник на людей у стен парламента Великобритании в Лондоне, пока не установлена. "Сейчас наша основная задача - официально установить личность подозреваемого и понять его мотивы, если нам это удастся. В настоящее время он не сотрудничает со следствием", - отметил он.

Легковой автомобиль серебристого цвета марки Ford Fiesta во вторник утром врезался в ограждение у здания парламента Соединенного Королевства, предварительно сбив велосипедиста и пешехода. В результате с травмами непредставляющими угрозу для жизни были госпитализированы два человека, один из них впоследствии был выписан. Третьему пострадавшему помощь была оказана на месте происшествия, его госпитализация не потребовалась.





