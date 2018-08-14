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В Генуе число жертв при обрушении моста достигло 22 человек

В Генуе число жертв при обрушении моста достигло 22 человек

Число погибших при обрушении автомобильного моста в итальянской Генуе возросло до 22 человек, заявил замминистра транспорта и инфраструктуры Италии Эдоардо Рикси.

"Это трагедия, настоящая катастрофа", — сказал он в эфире телеканала Rainews24. Он добавил, что восемь человек получили ранения.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, премьер-министр Италии Джузеппе Конте вечером прибудет в Геную.

Глава итальянского правительства находился на отдыхе. Ожидается, что он останется в Генуе и в среду. Ранее сообщалось, что на место ЧП немедленно отправились министр транспорта и инфраструктуры Италии Данило Тонинелли и его заместитель Эдоардо Рикси. О том, что он спешно выезжает в Геную сообщил также вице-премьер Луиджи Ди Майо.

 

 




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