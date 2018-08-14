Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования семье Николая Никогосяна в связи со смертью скульптора.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства РА, в телеграмме, в частности, говорится:

«С глубокой скорбью воспринял весть о смерти выдающегося мастера советской и армянской скульптуры, Народного художника СССР Николая Никогосяна.

Ушел из жизни видный представитель армянского и российского искусства, всю свою жизнь не перестававший служить своему народу и родине. В Армении неизменно восхищались искусством Николая Никогосяна и высоко ценили его личный вклад в развитие и укрепление армяно-российских культурных связей.

Выражаю искренние соболезнования семье, родным и почитателям искусства выдающегося мастера».