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Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования семье Николая Никогосяна

Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования семье Николая Никогосяна

Никол Пашинян направил телеграмму  соболезнования  семье  Николая Никогосяна в  связи со смертью скульптора.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата правительства РА, в  телеграмме, в частности, говорится:

«С глубокой скорбью воспринял весть о смерти выдающегося мастера советской и армянской скульптуры, Народного художника СССР Николая Никогосяна.

Ушел из жизни видный представитель армянского и российского искусства, всю свою жизнь не перестававший  служить своему  народу и родине. В Армении неизменно восхищались искусством Николая Никогосяна и высоко ценили его личный вклад в развитие  и укрепление  армяно-российских культурных связей.

Выражаю искренние  соболезнования семье, родным и почитателям искусства   выдающегося  мастера».

 

 




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