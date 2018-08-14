Президент Арцаха Бако Саакян провел заседание Совета безопасности

14 августа Президент Республики Арцах Бако Саакян провел заседание Совета безопасности, в ходе которого были обсуждены вопросы, касающиеся нынешней ситуации на арцахо-азербайджанской границе, предпринятым с нашей стороны мерам и планов на будущее, финансово-экономических показателей Республики Арцах в первой половине 2018 года.

Об этом Арменпресс сообщили в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

С соответствующими докладами выступили министр обороны Левон Мнацаканян и госминистр Григорий Мартиросян.

После обсуждения вопросов повестки и дачи соответствующих поручений Президент Саакян выступил с речью, где остановился на вопросах внешней и внутренней политики.