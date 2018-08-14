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Президент Арцаха Бако Саакян провел заседание Совета безопасности

Президент Арцаха Бако Саакян провел заседание Совета безопасности

14 августа Президент Республики Арцах Бако Саакян провел заседание Совета безопасности, в ходе которого были обсуждены вопросы, касающиеся нынешней ситуации на арцахо-азербайджанской границе, предпринятым с нашей стороны мерам и планов на будущее, финансово-экономических показателей Республики Арцах в первой половине 2018 года.

Об этом Арменпресс сообщили в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах.
         С соответствующими докладами выступили министр обороны Левон Мнацаканян и госминистр Григорий Мартиросян.
         После обсуждения вопросов повестки и дачи соответствующих поручений Президент Саакян выступил с речью, где остановился на вопросах внешней и внутренней политики.

 




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