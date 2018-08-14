В Армении расчеты БЛА ЮВО провели мониторинг действий подразделений военной базы

В Армении расчеты беспилотных летательных аппаратов (БЛА) российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, в рамках проведения двусторонних ротных тактических учений на полигонах «Камхуд» и «Алагяз», выполнили задачи фото и видео мониторинга огневых позиций и военных объектов условного противника. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ЮВО.

«Расчеты БЛА отрабатывали действия по ведению воздушной разведки местности, обнаружению живой силы, объектов и военной техники условного противника, после чего в режиме реальном времени и передали координаты в пункт управления военной базы.

Особенностями занятий с расчетами БЛА соединения в Закавказье являются применение беспилотной авиационной техники на высоте более 1,5 тыс. метров над уровнем моря при порывах ветра достигающих 10 метров в секунду.

Всего двусторонних ротных тактических учениях в Армении было задействовано более 500 военнослужащих, в том числе более 50 специалистов БЛА, а также задействовано около 100 единиц военной специальной и техники», - говорится в сообщении.