В Австралии 457 музыкантов одновременно сыграли Highway to Hell

На фестивале Sydney Guitar Festival 457 человек одновременно исполнили на электрогитарах композицию Highway to Hell группы AC/DC, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Австралийские исполнители The Choirboys задавали ритм со сцены, а остальные музыканты находились в толпе слушателей. Они играли мелодию, используя специальные усилители, получить которые можно было только после регистрации и уплаты $45 в счет денежного сбора с музыкантов.

Таким образом, был установлен официальный мировой рекорд по наибольшему количеству людей, одновременно исполняющих одну и ту же мелодию на электрогитарах.

Предыдущий рекорд был установлен в 2013 году в Индии. Тогда сотни музыкантов исполнили песню Knocking On Heavens Door в версии Guns N' Roses.

Все собранные на фестивале в Индии средства были направлены на благотворительные цели - помощь бездомным и нуждающимся. Участники мероприятия в Сиднее обещали поступить так же.

AC/DC (от англ. alternating current/direct current - "переменный ток/постоянный ток") - австралийская рок-группа, созданная в Сиднее в 1973 году выходцами из Шотландии, братьями Малькольмом и Ангусом Янгами.

Вместе с такими группами, как Led Zeppelin, Deep Purple, Queen, Iron Maiden, Scorpions, Black Sabbath, AC/DC часто причисляются к пионерам хард-рока и хеви-метала. Сами же музыканты называли свою музыку рок-н-роллом.

Коллектив продал свыше 200 миллионов копий альбомов по всему миру, включая 72 миллиона в США. Самый успешный альбом - Back in Black - был распродан в количестве более 22 миллионов копий в США и более 42 миллионов за их пределами.





