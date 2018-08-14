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Турция не поддержит односторонние санкции против Ирана

Турция не поддержит односторонние санкции против Ирана

Турция никогда не поддерживала санкции в отношении России и не поддержит санкции в отношении Ирана, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

"Мы никогда не поддерживали санкции в отношении России. Касательно санкций в отношении Ирана, мы заявили, что не присоединимся к ним", - сказал Чавушоглу журналистам во вторник.

"Какая-то страна вводит санкции и дает поручения другим странам поддерживать их решения - нет такого мира больше. Когда вы принимали решение о санкциях, разве вы консультировались с нами? Разве вы получили наше мнение об этом?" - добавил глава МИД Турции.

"Если в одностороннем порядке принимается решение, то мы не присоединимся к этому", - заключил он.

 

 

 




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