Турция не поддержит односторонние санкции против Ирана

Турция никогда не поддерживала санкции в отношении России и не поддержит санкции в отношении Ирана, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

"Мы никогда не поддерживали санкции в отношении России. Касательно санкций в отношении Ирана, мы заявили, что не присоединимся к ним", - сказал Чавушоглу журналистам во вторник.

"Какая-то страна вводит санкции и дает поручения другим странам поддерживать их решения - нет такого мира больше. Когда вы принимали решение о санкциях, разве вы консультировались с нами? Разве вы получили наше мнение об этом?" - добавил глава МИД Турции.

"Если в одностороннем порядке принимается решение, то мы не присоединимся к этому", - заключил он.