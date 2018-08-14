Законопроект об ужесточении санкций против РФ опубликован на сайте Конгресса США

Текст законопроекта об усилении санкций США против России, внесенный ранее группой сенаторов, опубликован на сайте Конгресса США.



Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, заявление сенаторов о необходимости расширения санкций против РФ было распространено 2 августа, однако полный текст законопроекта опубликован тогда не был.

Группа американских сенаторов предлагает ввести санкции против российских госбанков и новых выпусков госдолга РФ. Об этом говорится в законопроекте S.3336, который называется "Об усилении НАТО, борьбе с международной киберпреступностью и наложении дополнительных санкций на Российскую Федерацию".

Проект предложили сенаторы Линдси Грэм, Боб Менендес, Кори Гарднер, Бен Кардин, Джон Маккейн и Джин Шахин.

В документе предлагается ввести новые ограничения на финансовый сектор РФ. В частности, резидентам США будет запрещено участвовать в операциях с новым госдолгом РФ, выпущенным через 180 дней после вступления закона в силу. Запрет будет распространяться на все гособлигации, а также производные финансовые инструменты со сроком обращения больше 14 дней.

Кроме того, сенаторы предлагают ввести запрет на операции и заморозить собственность в США "одного или нескольких финансовых институтов". В списке таких институтов перечислены ВЭБ, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк, а также Банк Москвы, который был присоединен к ВТБ.