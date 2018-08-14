СМИ: десятки людей погибли в результате обрушения моста близ Генуи

Десятки людей погибли в результате обрушения моста близ итальянской Генуи. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщает новостной телеканал Rai News 24.

Как передает телеканал со ссылкой на спасателей, при обрушении также повреждены около десятка автомобилей. По данным телеканала, под обломками моста находятся люди, его обрушение привело к повреждению газовых труб и утечке газа.

