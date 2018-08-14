СМИ: десятки людей погибли в результате обрушения моста близ Генуи
15:46, 14 Август, 2018
Десятки людей погибли в результате обрушения моста близ итальянской Генуи. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщает новостной телеканал Rai News 24.
Как передает телеканал со ссылкой на спасателей, при обрушении также повреждены около десятка автомобилей. По данным телеканала, под обломками моста находятся люди, его обрушение привело к повреждению газовых труб и утечке газа.
Italie #Genova le fameux pont autoroutier qui traverse la ville vient de s'effondrer en grande partie. Les secours commencent les recherchent d'éventuels automobilistes emportés pic.twitter.com/m4D3BgUEBN— Nice Météo 06 (@NiceMeteo06) 14 августа 2018 г.