КГД Армении предотвратил 44 случая контрабанды и нарушений таможенных правил

За последние 2 месяца в управлении по борьбе с контрабандой КГД Армении предотвращено 44 случая контрабанды и нарушений таможенных правил, 22 из которых связаны с контрабандой наркотиков и психотропных препаратов, а 22 – с административными нарушениями таможенных правил. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью КГД Армении.

В 18 случаях контрабанда наркотиков и психотропных препаратов провозилась в почтовых отправлениях, в 4 случаях – у лиц, пересекающих государственную границу Армении. В частности, были обнаружены опийные наркотики, ЛСД, гашиш, предназначенный для электронных сигарет, конопля, марихуана, гашиш и пр.

За последние 2 месяца в управлении по борьбе с контрабандой КГД Армении по 12 случаям нарушений таможенных правил выявлены незадекларированные товары : сотовые телефоны, аксесуары к ним, лекартсвенные препараты, золотыр и серебряные украшения, живые раки, смазочные масла из РФ, присадки и пр.

В 10 случаях нарушения таможенных правил выявлены в сотрудничестве с полицией Армении. в основном, речь шла о нарушении правил растаможки транспортных средств.