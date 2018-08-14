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Американец поссорился с женой и врезался в собственный дом на самолете

Американец поссорился с женой и врезался в собственный дом на самолете

Житель американского города Пейсон (штат Юта) влетел на легкомоторном самолете Cessna 525 в собственный дом, где в этот момент находились его жена и ребенок. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал ABC News.

Полицейские рассказали, что находившийся за штурвалом Дуэйн Юд погиб. Его жена и ребенок не пострадали, несмотря на то, что дом получил серьезные повреждения из-за возникшего пожара.

Самолет принадлежал работодателю Юда. Следователи рассказали, что 47-летний американец считался опытным пилотом.

Как стало известно телеканалу, находящийся в состоянии алкогольного опьянения Юд напал на свою жену. Свидетели вызвали полицию. Мужчину арестовали, однако через некоторое время он вышел под залог. После этого он направился в аэропорт Форк-Спрингвилл, сел в самолет и вылетел в сторону своего дома.

 




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