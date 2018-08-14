Новые власти не отказались от «Мадридских принципов»

На столе переговоров по урегулированию карабахского конфликта продолжает оставаться документ, называемый «Мадридскими принципами», и новые власти, включая премьер-министра, не отказались от «Мадридских принципов», в процессе урегулирования карабахского конфликта никаких изменений нет. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказала директор ОО «Против правового произвола Лариса Алавердян.

«Сегодня на столе переговоров по урегулированию карабахского конфликта продолжает оставаться документ, называемый «Мадридскими принципами», документ, являющийся антиарцахским, антирегиональным. Все пункты, включенные в документ, называемый «Мадридскими принципами», образовались еще в 1990-1991 годах, а в 1992-м году Армения согласилась с печальным пунктом, по которому Арцах остается в составе Азербайджана, на основе более полной автономии. Об этом в одном из интервью говорил и первый президент Армении. Армянская сторона не сделала реальных шагов, чтобы изменить этот пункт. Второй и третий президенты высказывались очень жестко, но устно, о том, что Арцах не может подчиняться Азербайджану, поскольку никогда не был в его составе»,- сказала она.

По ее словам, сейчас звучат утверждения, смягчающие позицию, например, Никол Пашинян, который в мае говорил, что Арцах должен быть стороной переговоров, сейчас говорит, что всегда и во всех документах говорилось, что Арцах должен принимать участие на конечной стадии переговоров.