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МИД Турции выступил за решение проблем с США путем диалога

МИД Турции выступил за решение проблем с США путем диалога

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выступил во вторник с призывом к США вернуться к диалогу для решения сложившихся проблем в отношениях между Анкарой и Вашингтоном. Как передает Арменпресс, об этом глава турецкого МИД заявил на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Для разрешения проблем необходимо вернуться к диалогу. Угрозы и давление со стороны США приведут лишь к хаосу", - сказал Чавушоглу. Министр также добавил, что "по делу американского пастора Брансона нет каких-либо изменений".



 




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