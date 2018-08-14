"Одноклассники" запустили групповые голосовые и видеозвонки, в которых могут принимать участие до 100 человек, при этом высокое качество связи сохраняется. Как передает Арменпресс, об этом сообщили в пресс-службе социальной сети.

Групповые звонки в ОК выполняются по двойной адаптивной технологии: сначала пользователи созваниваются напрямую с помощью p2p-соединения, а при увеличении количества звонящих нейросеть в случае необходимости направляет звонок через сервер.

Для начала видеочата нужно созвониться с одним собеседником, после чего добавлять новых пользователей из списка друзей. При этом каждый из участников видеозвонка также может подключать к беседе своих друзей.