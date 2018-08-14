В сеть попало видео, где шимпанзе играет с детенышем

В сеть попало видео, сделанное в Таиланде, на котором шимпанзе играет со своим детенышем в "самолет", как передает Арменпресс, об этом сообщает Daily Mail.

Лежа на спине, животное разместило детеныша у себя на ступне, и начало его слегка подбрасывать.

На кадрах видно, что детенышу очень нравится происходящее, впрочем, как и родителю. Игра закончилась нежными объятьями.

Ученые считают, что взаимодействие с другими представителями своего вида в раннем возрасте является важной частью процесса обучения молодых шимпанзе – это помогает им формировать собственное поведение в будущем. Согласно одному из исследований, они могут узнать доброту и сострадание, увидев их примеры в сообществе.