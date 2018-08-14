В Армении нет силы, которая смогла бы противостоять власти народа: Никол Пашинян

Установление законности в Армении не имеет альтернативы. Как передает «Арменпресс», об этом в ходе прямого эфира в соцсети Facebook заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

«В Армении установлена власть народа. И будьте уверены, что в Армении не такой силы, которая сумела бы встать на пути власти народа, которая сумела бы остановить победу народной революции. Тот, кто встанет на данном пути, окажется на свалке истории.», –заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

«Все лица, совершившие преступление перед государством и народом будут привлечены к ответственности. Все ответят за свои поступки по установленному законодательством РА порядку. Хочу также сказать, что в течение всего этого процесса наше правительство и власть ощущают такую же ответственность перед вами – народом, государством и законностью.

Мы организуем весь политический процесс в рамках полученных от народа полномочий и не выйдем за эти рамки. Мы не хотим чужие беззакония заменить своими, заменить чужой грабеж нашим грабежом, забрать себе награбленное ими. Мы хотим украденное другими вернуть в госбюджет РА на службу нуждам народу и государству

«Установление законности в Армении не имеет альтернативы. Все лица, совершившие преступление перед государством и народом будут привлечены к ответственности. Все ответят за свои поступки по установленному законодательством РА порядку. Хочу также сказать, что в течение всего этого процесса наше правительство и власть ощущают такую же ответственность перед вами – народом, государством и законностью.

Мы организуем весь политический процесс в рамках полученных от народа полномочий и не выйдем за эти рамки. Мы не хотим чужие беззакония заменить своими, заменить чужой грабеж нашим грабежом, забрать себе награбленное ими. Мы хотим украденное другими вернуть в госбюджет РА на службу нуждам народу и государству», – отметил Н. Пашинян.

В этой связи Пашинян вновь призвал граждан прийти на запланированный на 17 августа митинг на площади Республики, чтобы подвести итог 100 дней установления власти гражданина Армении и поговорить о результатах народной революции и дальнейших действиях.