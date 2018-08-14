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Надоедливые чайки воруют еду – подборка смешных видео

Надоедливые чайки воруют еду – подборка смешных видео

Чайки известны всему миру, а особенно жителям прибрежных зон, своей наглостью, вредностью и порой даже хитростью, передает Арменпресс.

На этих видео можно увидеть, как птицы крадут у людей их еду – причем очень нагло! Они выжидают удобный момент, когда человек отвлечен, подлетают и выхватывают из рук любое лакомство.

А если вдруг кто-то решит пожадничать и не поделится с ними вкусностями, то он явно об этом пожалеет.




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