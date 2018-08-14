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По уголовному делу о порубке деревьев в «Национальном парке Дилижан» задержано двое лиц

По уголовному делу о порубке деревьев в «Национальном парке Дилижан» задержано двое лиц
По уголовному делу о порубке деревьев в ГНКО «Национальный парк Дилижан», расследуемому в Тавушском следственном отделе, задержано двое лиц – жителей Тавушской области. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

По материалам дела, на участках в ГНКО «Национальный парк Дилижан» были вырублены деревья – в количестве 21 штук, разного возраста и диаметра.

По факту в Тавушском следственном отделе было возбуждено уголовное дело по ст. 296 УК Армении. Ущерб оценен в 2.567.500 драмов.

14-го августа по уголовному делу о порубке деревьев в ГНКО «Национальный парк Дилижан», расследуемому в Тавушском следственном отделе, задержано двое лиц – жителей Тавушской области. Еще двое были отпущены под подписку о невыезде.

Назначены экспертизы. Расследование продолжается.

Справка: Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.


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