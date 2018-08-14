Антитеррористическое подразделение полиции начало расследование инцидента в Лондоне

Инцидент с автомобилем у здания парламента в Лондоне, в результате которого во вторник пострадали несколько человек, расследует антитеррористическое подразделение правоохранительных органов. Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении, размещенном на странице полиции Лондона в Twitter.

London #Westminster incident update:



- Man arrested after car crashes into barriers outside Parliament

- Number of pedestrians injured, none life-threatening

- Westminster in lockdownhttps://t.co/CprbiGZgrg pic.twitter.com/cI77btb8T6 — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 14 августа 2018 г.

"Антитеррористическое подразделение лондонской полиции проводит расследование инцидента у Вестминстерского дворца, однако мы рассматриваем самые разные версии", - отметили в полиции.

Очевидец сообщил, что водитель на большой скорости целенаправленно направил машину в ограждение. Об этом сообщила газета Daily Mail.

"На мой взгляд, это выглядело умышленным. Машина ехала на скорости и по направлению к ограждению", - сказала свидетель произошедшего Ивэлина Очаб, отметив, что после столкновения водитель не вышел из машины.

Один из очевидцев, опрошенных Би-би-си, информировал, что видел, как машина въехала сначала в группу велосипедистов, а затем в шлагбаум, расположенный между двумя рядами железобетонных блоков. Он также подтвердил, что действия водителя показались ему преднамеренными.



