Антитеррористическое подразделение полиции начало расследование инцидента в Лондоне

Инцидент с автомобилем у здания парламента в Лондоне, в результате которого во вторник пострадали несколько человек, расследует антитеррористическое подразделение правоохранительных органов. Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении, размещенном на странице полиции Лондона в Twitter.

London #Westminster incident update:



- Man arrested after car crashes into barriers outside Parliament

- Number of pedestrians injured, none life-threatening

