С 16-17 августа температура воздуха повысится на 3-4 градуса. 19-го августа понизится на 2-4 градуса

На территории РА

Днем 14-го августа, с 15-го, 18-19-го августа ожидаются дождь с грозой, в отдельных местах возможен град. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

16-17 августа ожидается погода без осадков. С 14-15 августа, ночью и вечером 18-го Ветер юго-западный с порывами до 5-10 м/с, во время грозы - усиление ветра до 18-23 м/с.

С 16-17 августа температура воздуха повысится на 3-4 градуса. 19-го августа на столько же понизится.

В городе Ереван

Днем 14-го августа, с 15-го, 18-19-го августа ожидаются дождь с грозой. 16-17 августа ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 5-10 м/с, во время грозы - усиление ветра до 18-23 м/с.