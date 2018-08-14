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СМИ: талибы захватили военную базу на северо-западе Афганистана

СМИ: талибы захватили военную базу на северо-западе Афганистана

По меньшей мере 17 военнослужащих погибли в результате атаки боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) на военную базу на северо-западе Афганистана.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил во вторник телеканал 1TV.

Инцидент произошел в ночь с понедельника на вторник в провинции Фарьяб. По информации канала, в результате нападения боевики сумели захватить базу Chenayeeha.

Отмечается, что еще 12 военнослужащих получили ранения.



 

 

 




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