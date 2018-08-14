В Армению не ввозились азербайджанские арбузы

Государственная служба безопасности продуктов питания опровегает сведения, в которых некоторые СМИ сообщали, что на днях на сельскохозяйственном рынке Армении появилось большое количество арбузов, которые якобы, возможно имеют азербайджанское происхождение. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба ГСБПП.



Государственная служба безопасности продуктов питания сообщает, что в июле-августе текущего года арбузы импортировались в Армению исключительно из Грузии и России – в целом, 1327 тонн, из них 781 тонна была ввезена только за последнюю неделю.



Основной объем импортированной партии приходится на Россию – 1217 тонн из 1327 тонн, что более чем в 10 раз превышает объем импорта из Грузии (110 тонн).

Сопровождающие груз из обеих стран подтверждают, что арбузы имеют российское и грузинское происхождение."По итогам мониторинга также было зафиксировано, что в сети реализации арбузы продаются как российские (астраханские). Несмотря на то, что не во всех случаях имеется маркировка, которая необязательна для продукции растительного происхождения, тем не менее продавцы сообщили, что арбузы из Астрахани", - отмечается в сообщении.Как отметили в ведомстве, в сообщениях СМИ не представлено какого-либо обоснования того, что ввезенные в страны арбузы азербайджанского производства. В связи с этим регулятор советует не распространять непроверенную и не соответствующую действительности информацию во избежание искусственного беспокойства в обществе.В Госслужбе напомнили также, что при импорте овощей и фруктов на пограничном КПП в обязательном порядке проводится фитосанитарный мониторинг, проверяется фитосанитарные сертификаты страны-импортера, проводится осмотр для обнаружения карантинных вредителей и заболеваний, и в случае подозрений об их наличии товар направляется на лабораторное исследование."При обнаружении случае реализации подозрительных продуктов просим граждан сообщать об этом на "горячую линию" инспекторского органа по телефонам 010 20 60 40 и 012 90 60 90", - сказано в заявлении.