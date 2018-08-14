Армения следит за развитием событий, и будет делать выводы:МИД Армении – о Конвенции о правовом статусе Каспийского моря

Армения следит за развитием событий, и будет делать выводы, исходя из конвенции о правовом статусе Каспийского моря, а Конвенция о правовом статусе Каспийского моря — дело тех стран, которые ее подписывали.



Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами 14 августа заявила исполняющая обязанности пресс-секретаря МИД Армении Анна Нагдалян.

"Это касается пяти прибрежных государств, нам мало что есть тут комментировать. Армения следит за всеми процессами, которые могут так или иначе на нас повлиять. Мы следим за развитием событий, и будем делать определенные выводы, исходя из наших наблюдений", — сказала Нагдалян.



Пять прикаспийских государств, Россия, Азербайджан, Казахстан, Туркмения и Иран, подписали 12-го августа в городе Актау в Казахстане конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.

Согласование позиций всех государств из-за их кардинальных несогласий заняло 22 года — идеи конвенции обсуждали с 1996 года.Конвенция закрепит то, что основная площадь водной поверхности Каспия остается в общем пользовании, а дно и недра — делятся на участки по договоренности между странами. Каждая страна должна будет установить свои территориальные воды не шире 15 морских миль от исходных линий. Конвенция также не допускает присутствие на Каспии вооруженных сил других государств.

Прикаспийские страны договорились о правилах судоходства, научных исследований и прокладки магистральных трубопроводов. В пунктах о рыболовстве говорится о том, что страны определят общий допустимый улов и распределят его на национальные квоты.По мнению экспертов, главной заслугой конвенции станет то, что она закрепит вышеназванные принципы в обязательном для исполнения документе.Вопрос определения правового статуса Каспийского моря актуализировался после распада СССР, когда появление новых субъектов международного права — государств Азербайджан, Казахстан и Туркмения — поставило вопрос о разграничении Каспия уже между пятью странами. Сложности определения статуса Каспия были связаны, в частности, с признанием его озером или морем, разграничение которых регулируется разными положениями международного права. Неурегулированность статуса Каспия являлась одним из препятствий для строительства Транскаспийского газопровода, который мог бы доставлять газ в Европу из Туркменистана и через Азербайджан по дну моря.Как пояснил заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института СНГ Андрей Грозин, страны "пятерки" создают "некий гибрид", нечто среднее между морским делением, с выделением шельфа, свободной экономической зоны, рыболовной зоны, и в результате получается "совершенно уникальный документ".