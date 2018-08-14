Тимошенко сравнила украинцев с рабами Древнего Египта

Лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на своей странице в Facebook рассказала о бедственном положении украинцев, сравнив их с рабами в Древнем Египте, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По ее словам, украинские власти издевательски относятся к своим гражданам.

"В украинских деревнях начали принимать яблоки с приусадебных участков и садов. Цена феноменальная: 30-40 копеек за килограмм. Рабы в Древнем Египте во времена Тутанхамона имели большие заработки. Кроме как издевательством над людьми это нельзя назвать", — написала Тимошенко.

Кроме того, она назвала украинцев, работающих в Польше, тем "экономическим фактором", который позволяет людям в стране выживать.

"Украинские граждане, работающие в Польше, прислали за три месяца на Украину 800 миллионов долларов. Во многом это и есть тот "экономический фактор", что помогает нашим гражданам здесь выживать, вопреки 145 "реформам" родной власти", — добавила Тимошенко.