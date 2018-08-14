Автомобиль врезался в заграждение рядом с парламентом Британии

Автомобиль во вторник врезался в забор рядом с парламентом Британии, вооруженная полиция его окружила, как передает Арменпресс, об этом сообщает Daily Mail.

Очевидцы слышали громкий удар около 07.30 утра, когда серебряный автомобиль врезался в заграждения. На место прибыла вооруженная полиция и окружила машину.

Обстоятельства выясняются.