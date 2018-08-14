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Автомобиль врезался в заграждение рядом с парламентом Британии

Автомобиль врезался в заграждение рядом с парламентом Британии

Автомобиль во вторник врезался в забор рядом с парламентом Британии, вооруженная полиция его окружила,  как передает Арменпресс, об этом сообщает Daily Mail.

Очевидцы слышали громкий удар около 07.30 утра, когда серебряный автомобиль врезался в заграждения. На место прибыла вооруженная полиция и окружила машину.

Обстоятельства выясняются.

 

 




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