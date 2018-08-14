Автомобиль врезался в заграждение рядом с парламентом Британии
Автомобиль во вторник врезался в забор рядом с парламентом Британии, вооруженная полиция его окружила, как передает Арменпресс, об этом сообщает Daily Mail.
Очевидцы слышали громкий удар около 07.30 утра, когда серебряный автомобиль врезался в заграждения. На место прибыла вооруженная полиция и окружила машину.
Обстоятельства выясняются.
Breaking: Big armed police response to car which has cashed into Parliament barriers we are now being moved back pic.twitter.com/rYAqExq6rn— Vincent McAviney (@VinnyMcAv) 14 августа 2018 г.
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