Автомобиль врезался в заграждение рядом с парламентом Британии

Автомобиль во вторник врезался в забор рядом с парламентом Британии, вооруженная полиция его окружила, как передает Арменпресс, об этом сообщает Daily Mail.

Очевидцы слышали громкий удар около 07.30 утра, когда серебряный автомобиль врезался в заграждения. На место прибыла вооруженная полиция и окружила машину.

Обстоятельства выясняются.

Breaking: Big armed police response to car which has cashed into Parliament barriers we are now being moved back pic.twitter.com/rYAqExq6rn