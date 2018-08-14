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Попытки азербайджанской стороны передислоцировать силы на нахиджеванском направлении будут пресекаться. МИД Армении

Попытки азербайджанской стороны передислоцировать силы на нахиджеванском направлении будут пресекаться. МИД Армении

Армянская сторона сообщила азербайджанской по всем публичным и прочим каналам, что Армения считает недопустимыми попытки передислокации сил на нахиджеванском направлении Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами 14 августа заявила исполняющая обязанности пресс-секретаря МИД Армении Анна Нагдалян.

Анна Нагдалян напомнила, что Министерство обороны периодически выступает с заявлениями по этому вопросу. «Вооруженные силы Армении полностью контролируют ситуацию. Что касается попыток передислокации, то мы передали азербайджанской стороне по всем публичным и прочим каналам, что эти попытки неприемлемы и будут пресекаться», - подчеркнула Анна Нагдалян.


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