Попытки азербайджанской стороны передислоцировать силы на нахиджеванском направлении будут пресекаться. МИД Армении

Армянская сторона сообщила азербайджанской по всем публичным и прочим каналам, что Армения считает недопустимыми попытки передислокации сил на нахиджеванском направлении Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами 14 августа заявила исполняющая обязанности пресс-секретаря МИД Армении Анна Нагдалян.

Анна Нагдалян напомнила, что Министерство обороны периодически выступает с заявлениями по этому вопросу. «Вооруженные силы Армении полностью контролируют ситуацию. Что касается попыток передислокации, то мы передали азербайджанской стороне по всем публичным и прочим каналам, что эти попытки неприемлемы и будут пресекаться», - подчеркнула Анна Нагдалян.