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Создана косультационная комиссия по присуждению правительственных наград при премьер-министре Армении

Создана косультационная комиссия по присуждению правительственных наград при премьер-министре Армении

Репением премьер-министра Армении Никола Пашиняна, создана косультационная комиссия по присуждению правительственных наград и почетных званий при премьер-министре Армении. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении.

В состав комиссии могут входить вице-премьеры, советники премьер-министра, члены кабинета министров, руководитель аппарата президента Армении.


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