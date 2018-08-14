Создана косультационная комиссия по присуждению правительственных наград при премьер-министре Армении

Репением премьер-министра Армении Никола Пашиняна, создана косультационная комиссия по присуждению правительственных наград и почетных званий при премьер-министре Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении.

В состав комиссии могут входить вице-премьеры, советники премьер-министра, члены кабинета министров, руководитель аппарата президента Армении.