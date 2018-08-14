США заявили о готовности к диалогу с Ираном, несмотря на заявления Тегерана

Американская администрация сохраняет готовность к диалогу с правительством в Тегеране, невзирая на заявления руководителя и духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, фактически исключившего возможность ведения переговоров с Вашингтоном. Как передает Арменпресс, об этом заявила в понедельник корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента, комментируя высказывания аятоллы Хаменеи.

"Как заявил [ранее] госсекретарь [США Майкл Помпео], президент [Дональд Трамп] готов вести диалог с Ираном, чтобы найти решения неотложных вопросов национальной безопасности", - подчеркнула представитель американского внешнеполитического ведомства. Она отвечала на вопрос о том, расценивает ли Вашингтон слова аятоллы Хаменеи как отказ Тегерана от возможных переговоров с американской стороной без предварительных условий, о которых ранее публично упоминал руководитель администрации США. Американский дипломат оставила без ответа просьбу уточнить, происходили ли между Соединенными Штатами и Ираном прямые контакты или через посредников после того, как Трамп в конце июля сигнализировал о готовности провести встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани.

В Белом доме давать оценки заявлениям аятоллы Хаменеи отказались. "Я вас переадресую [с этим делом] к Госдепартаменту США", - сказала корреспонденту ТАСС представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

По его словам, "Вашингтон предлагает переговоры Тегерану уже на протяжении последних 40 лет, однако получает отрицательный ответ от Ирана".

Ранее в понедельник Хаменеи выразил мнение, что "США нарушили договоренности по ядерной сделке после того, как получили то, что им нужно". "Выход Америки из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) доказывает, что Вашингтону нельзя доверять", - отметил он, после чего "запретил вести переговоры" с США.

В мае Трамп объявил о выходе из СВПД и обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции в отношении Ирана. Он заверил, что Вашингтон готов к заключению нового соглашения вместо СВПД, однако при этом США выдвинули Ирану фактически заведомо невыполнимые условия. СВПД был заключен постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией с Ираном в 2015 году. Эта договоренность ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных в свое время США и ЕС.



