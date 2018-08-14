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Помощник Трампа по нацбезопасности встретился в Белом доме с послом Турции в США

Помощник Трампа по нацбезопасности встретился в Белом доме с послом Турции в США

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в понедельник провел встречу в Белом доме с послом Турции в Вашингтоне Сердаром Кылычем. Как сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, встреча состоялась по инициативе Анкары, передает Арменпресс.

Сандерс отметила, что стороны обсудили "продолжающее содержание под стражей пастора Эндрю Брансона и текущее состояние турецко-американских отношений".

 




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