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США хотят чаще проводить военные учения в Черном море с участием Украины и Грузии

США хотят чаще проводить военные учения в Черном море с участием Украины и Грузии

Власти США рассмотрят возможность чаще проводить военные учения в Черном море при участии Украины и Грузии в рамках "противодействия влиянию России в регионе". Соответствующее положение содержится в законе об ассигнованиях на военные нужды США, подписанном в понедельник президентом Дональдом Трампом, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В тексте документа говорится, что глава Пентагона, госсекретарь и главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе должны разработать и осуществить стратегию по оказанию поддержки союзникам и партнерам в Европе, "находящимся под угрозой российской агрессии".

Новый оборонный бюджет США предусматривает выделение Пентагону $716 млрд.

 




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