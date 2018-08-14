Число жертв пожара в Калифорнии возросло до семи человек

Число погибших в результате природного пожара, бушующего на территории американского штата Калифорния, увеличилось до семи, как передает Арменпресс, об этом сообщает газета San Francisco Chronicle со ссылкой на пожарных.

Ранее сообщалось о шести погибших, еще семь человек числятся пропавшими без вести.

По данным пожарной службы, пожарный скончался в понедельник в районе округа Мендосино на севере от Сан-Франциско.

Пожар в округе Мендосино в американском штате Калифорния стал самым масштабным пожаром в истории штата. Он охватил территории округов Лейк, Мендосино и Колуза, достиг площади более 283 тысяч акров (около 114,5 тысячи гектаров).

Отмечается, что в тушении пожаров принимают участие около четырех тысяч сотрудников противопожарной службы.

Как сообщает Национальный межведомственный пожарный центр США (NIFC), в стране бушуют 110 лесных пожаров в 15 штатах, большинство возгораний — на северо-западе страны и в штате Аляска. По данным NIFC, площадь лесных пожаров в США в 2018 году уже составляет около 23 тысяч квадратных километров, число возгораний с начала года превысило 40 тысяч. На территории Калифорнии девять пожаров, распространению которых способствует сухая ветреная погода. В штате объявлена чрезвычайная ситуация.