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В прокуратуру направлено сообщение по поводу правонарушений, допущенных в муниципалитете Раздана

В прокуратуру направлено сообщение по поводу правонарушений, допущенных в муниципалитете Раздана
Решением губернатора Котайка от 26-го июня 2018 года за номером N156-Ա,  4-18-го июля 2018 года была проведена контрольная инспекция исполнения своих полномочий органами самоуправления в муниципалитете Раздана. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба областной администрации Котайка. В результате выяснилось, что в муниципалитете Раздана был допущен ряд правонарушений, по поводу чего губернатор  Котайка Романос Петросян направил в прокуратуру сообщение – для дальнейшего законного расследования в порядке, установленном законом.


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