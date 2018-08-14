В прокуратуру направлено сообщение по поводу правонарушений, допущенных в муниципалитете Раздана



Решением губернатора Котайка от 26-го июня 2018 года за номером N156-Ա, 4-18-го июля 2018 года была проведена контрольная инспекция исполнения своих полномочий органами самоуправления в муниципалитете Раздана. Как передает «Арменпресс» , об этом сообщает пресс-служба областной администрации Котайка. В результате выяснилось, что в муниципалитете Раздана был допущен ряд правонарушений, по поводу чего губернатор Котайка Романос Петросян направил в прокуратуру сообщение – для дальнейшего законного расследования в порядке, установленном законом.