Время в Ереване: 11:07:36,   14 Август

Саммит лидеров Республики Корея и КНДР пройдет 12 или 13 сентября в Пхеньяне

Саммит лидеров Республики Корея и КНДР пройдет 12 или 13 сентября в Пхеньяне

Следующий саммит Республики Корея и КНДР, который пройдет в Пхеньяне, состоится 12 или 13 сентября. Как передает Арменпресс, об этом заявил советник президента Южной Кореи по вопросам объединения, международным делам и национальной безопасности Мун Чун Ин.

"[Саммит] пройдет 12 или 13 [сентября]", - приводит его слова японское агентство Kyodo.

Делегации Южной Кореи и КНДР 13 августа провелипереговоры в пограничном пункте Пханмунджом и условились провести межкорейский саммит в сентябре. Точная дата встречи лидеров двух стран тогда не называлась.



 

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации