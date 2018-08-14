Саммит лидеров Республики Корея и КНДР пройдет 12 или 13 сентября в Пхеньяне

Следующий саммит Республики Корея и КНДР, который пройдет в Пхеньяне, состоится 12 или 13 сентября. Как передает Арменпресс, об этом заявил советник президента Южной Кореи по вопросам объединения, международным делам и национальной безопасности Мун Чун Ин.

"[Саммит] пройдет 12 или 13 [сентября]", - приводит его слова японское агентство Kyodo.

Делегации Южной Кореи и КНДР 13 августа провелипереговоры в пограничном пункте Пханмунджом и условились провести межкорейский саммит в сентябре. Точная дата встречи лидеров двух стран тогда не называлась.





