Европейские индексы - 13-08-18

МОСКВА, 14 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 13 августа:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.34% и составил 12676.11 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.01% и составил 5502.25 пункта, британский FTSE снизился на 0.45% и составил 7741.77 пункта, а российский RTSI снизился на 1.48% и составил 1097.33 пункта.