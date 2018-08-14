Европейские индексы - 13-08-18
МОСКВА, 14 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 13 августа:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.34% и составил 12676.11 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.01% и составил 5502.25 пункта, британский FTSE снизился на 0.45% и составил 7741.77 пункта, а российский RTSI снизился на 1.48% и составил 1097.33 пункта.
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