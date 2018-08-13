12 августа в 20:10 часов в Базумское отделение полиции поступило сообщение, что несколько минут назад на территории «Искусственных озёр» в Ванадзоре раздался выстрел, после которого все разбежались.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, сотрудники полиции проводили на месте происшествия соответствующие действия, когда из МЦ «Ванадзор» поступило сообщении, что к ним доставлен мужчина с открытым осколочным переломом правого бедра. По мнению врачей, показаний давать он не в состоянии.

В результате оперативно-следственных действий выяснилось, что в кафе «Лчер» молодому человеку огнестрельное ранение нанес Корюн Мурадян по кличке Коко.

Мурадян выстрелил из охотничьего ружья типа «Маверик», зарегистрированного на имя его матери, а затем выбросилего в протекающую рядом реку и убежал.

Спустя несколько часов Корюн Мурадян был пойман и доставлен в полицию по подозрению в нанесении огнестрельного ранения.

Ружье найдено.

Проводится следствие.