Время в Ереване: 11:07:36,   13 Август

На территории «Искусственных озёр» в Ванадзоре раздался выстрел

На территории «Искусственных озёр» в Ванадзоре раздался выстрел

12 августа в 20:10 часов в  Базумское  отделение  полиции поступило сообщение, что несколько минут назад  на  территории «Искусственных озёр» в  Ванадзоре  раздался выстрел, после  которого все  разбежались.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, сотрудники полиции проводили на  месте  происшествия соответствующие  действия, когда из МЦ «Ванадзор»  поступило сообщении, что к ним доставлен мужчина с открытым осколочным  переломом  правого бедра. По мнению врачей, показаний  давать он не в  состоянии.

В  результате  оперативно-следственных действий  выяснилось, что в кафе «Лчер» молодому  человеку огнестрельное  ранение  нанес Корюн Мурадян по кличке Коко.

Мурадян выстрелил из охотничьего ружья типа «Маверик», зарегистрированного на имя его матери, а затем выбросилего  в протекающую рядом  реку и убежал.

Спустя несколько часов  Корюн Мурадян был пойман и доставлен в  полицию по подозрению в нанесении огнестрельного ранения.

Ружье  найдено.

Проводится следствие.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации