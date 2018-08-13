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Адвокат Роберта Кочаряна не исключает, что предъявленное его подзащитному обвинение будет снято на основании принципа неприкосновенности

Адвокат Роберта Кочаряна не исключает, что предъявленное его подзащитному обвинение будет снято на основании принципа неприкосновенности

Учитывая, что экс-президент Роберт Кочарян неприкосновенен, Апелляционный суд 13 августа  вынес решение — удовлетворить жалобу адвокатов и отпустить его на свободу. Как  передает Арменпресс, обэтом в беседе с журналистами сказал адвокат Кочаряна Роберт Саакян. По его словам, сторона защиты  удовлетворена  судебным решением. 

«Лицо не  может  подвергаться преследованию и ответственности во время и после нахождения  в должности, если  его действия были продиктованы  его статусом.

На вопрос, можно ли предположить, что решение  суда первой инстанции – арест как  мера пресечения – было противозаконным, адвокат ответил положительно.

«Если вопрос неприкосновенности разрешился таким образом, то к  остальным вопросам суд не  должен был обращаться», - сказал он.

Относительно дальнейших шагов адвокат сказал, что они ждут действий органа  предварительного расследования.

«Думаю, орган  предварительного расследованияобжалует это решение  суда  в  Кассационном суде», - сказал Роберт Саакян.

В ответ на вопрос, можно ли ожидать, что   предъявленное  его подзащитному обвинение будет снято на основании неприкосновенности, адвокат не исключил такого исхода. 

На основании достаточных данных по рассматриваемому  в Специальной  следственной  службе РА уголовному делу  о событиях 1 марта 2008г. в  Ереване 26 июля 2018г.  экс-президенту  Армении Роберту  Кочаряну  предъявлено обвинение по ч.1 ст. 300.1 в том, что он при предварительном соглашении с другими лицами сверг конституционный строй в Армении. В качестве  меры  пресечения  в  отношении Роберта  Кочаряна  выбран арест на два месяца.

Адвокаты  Роберта  Кочаряна обжаловали решение  суда.




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