Адвокат Роберта Кочаряна не исключает, что предъявленное его подзащитному обвинение будет снято на основании принципа неприкосновенности

Учитывая, что экс-президент Роберт Кочарян неприкосновенен, Апелляционный суд 13 августа вынес решение — удовлетворить жалобу адвокатов и отпустить его на свободу. Как передает Арменпресс, обэтом в беседе с журналистами сказал адвокат Кочаряна Роберт Саакян. По его словам, сторона защиты удовлетворена судебным решением.

«Лицо не может подвергаться преследованию и ответственности во время и после нахождения в должности, если его действия были продиктованы его статусом.

На вопрос, можно ли предположить, что решение суда первой инстанции – арест как мера пресечения – было противозаконным, адвокат ответил положительно.

«Если вопрос неприкосновенности разрешился таким образом, то к остальным вопросам суд не должен был обращаться», - сказал он.

Относительно дальнейших шагов адвокат сказал, что они ждут действий органа предварительного расследования.

«Думаю, орган предварительного расследованияобжалует это решение суда в Кассационном суде», - сказал Роберт Саакян.

В ответ на вопрос, можно ли ожидать, что предъявленное его подзащитному обвинение будет снято на основании неприкосновенности, адвокат не исключил такого исхода.

На основании достаточных данных по рассматриваемому в Специальной следственной службе РА уголовному делу о событиях 1 марта 2008г. в Ереване 26 июля 2018г. экс-президенту Армении Роберту Кочаряну предъявлено обвинение по ч.1 ст. 300.1 в том, что он при предварительном соглашении с другими лицами сверг конституционный строй в Армении. В качестве меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна выбран арест на два месяца.

Адвокаты Роберта Кочаряна обжаловали решение суда.