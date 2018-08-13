Состоялась встреча представителей АРФД с послом России в РА

13 августа состоялась встреча представителей АРФД – главы фракции АРФД Армена Рустамяна и представителя Верховного органа АРФД в РА Арсена Амбарцумяна с послом России в РА Сергеем Копыркиным.

В ходе встречи обсуждался широкий круг вопросов армяно-российских стратегических вопросов.

Как передали Арменпресс из пресс-службы АРФД, разговор зашел и о продолжающихся усилиях по мирному урегулированию арцахского конфликта и непозволительности обострения ситуации.

Стороны подчеркнули важность углубления исторически сформировавшейся дружбы и необходимость дальнейшего расширения стратегического сотрудничества в разных сферах. В этом контексте особо обсуждались новые реалии, обусловленные внутриполитическими процессами в Армении, на всех уровнях отношений между двумя стратегическими партнерами.