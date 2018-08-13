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Состоялась встреча представителей АРФД с послом России в РА

Состоялась встреча представителей АРФД с послом России в РА

13 августа состоялась встреча  представителей  АРФД – главы фракции АРФД Армена Рустамяна и представителя Верховного органа АРФД в РА Арсена Амбарцумяна   с послом России в  РА Сергеем Копыркиным.

В ходе встречи обсуждался широкий  круг вопросов армяно-российских стратегических вопросов.

Как  передали Арменпресс из пресс-службы  АРФД, разговор зашел и о продолжающихся усилиях по мирному  урегулированию арцахского конфликта и непозволительности обострения  ситуации.

Стороны подчеркнули важность углубления исторически сформировавшейся дружбы и необходимость дальнейшего расширения стратегического сотрудничества в разных сферах.  В этом контексте  особо обсуждались новые  реалии, обусловленные  внутриполитическими процессами в Армении, на  всех уровнях отношений  между двумя стратегическими партнерами.

 

 




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