Азиатские индексы - 13-08-18
ТОКИО, 13 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 13 августа на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.33% и составил 22298.08 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.15% и составил 1720.16 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.03% и составил 2795.44 пункта, а HANG SENG снизился на 0.84% и составил 28366.62 пункта.
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