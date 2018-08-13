Время в Ереване: 11:07:36,   13 Август

Азиатские индексы - 13-08-18

Азиатские индексы - 13-08-18

ТОКИО, 13 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 13 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.33% и составил 22298.08 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.15% и составил 1720.16 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.03% и составил 2795.44 пункта, а HANG SENG снизился на 0.84% и составил 28366.62 пункта.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации